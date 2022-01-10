الصحة تفتح باب التقديم للدراسات العليا داخل العراق - عاجل

وقال مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة توفيق وليد توفيق في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يجب اعداد الية للترشيح من قبل الدوائر والمتضمنة تشكيل لجنة للدراسات العليا في كل دائرة صحة تصادق على استمارات الترشيح وتتحمل الدائرة مسؤولية دقة المعلومات الموجودة في الاستمارة ويتم تزويد دائرة التخطيط في الوزارة بطلبات الراغبين باكمال الدراسة عن طريق البوابة الالكترونية في تلك الدوائر وضمن السقف الزمني المحدد نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 17/2/2022".واضاف ان "المتقدم للدراسات العليا لايحق له الدخول الى الامتحان التنافسي الا بعد الحصول على عدم ممانعة الوزارة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد حصرا وبخلافة يعتبر القبول لاغيا".

واشار توفيق الى ان "يكون المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه قد اكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية بعد حصوله على اخر شهادة لغاية 1/10/2022 ويشترط في المتقدم للدراسة ان تكون لديه خدمة فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة من تاريخ مباشرته بالوظيفة لغاية 1/10/2022 ويستثنى من هذه الفقرة الحاصل على شهادة الماجستير بتقدير امتياز او جيد جدا وضمن المدة المقررة وبدون تمديد للحاصلين على شهادة الماجستير".



وشدد على "ضرورة عدم وجود عقوبتين ادارية خلال السنة الاخيرة واعتبارا من 1/1/2021 وان يكون مستمرا بالخدمة وعدم تمتعه بأي اجازة طويلة وان لايكون من قد تم قبوله في دراسات عليا عراقية او عربية او اجنبية او برنامج البورد العراقي والعربي والغي قبوله بسبب يعزى الى تقصييره اوتركه الدراسة اوالتدريب لاسباب غير مشروعة او يكون قد فصل منها اومرقن قيده بسبب الغش او التزوير".