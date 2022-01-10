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توقيف مسافر أجنبي بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية بمطار النجف

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على مسافر أجنبي بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية بمطار النجف الأشرف.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مفرزة من الجمارك ومن خلال تدقيق المسافرين القادمين الى مطار النجف الاشرف تمكنت من القاء القبض على احد المسافرين اجنبي الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية كانت مخفية داخل علب حلويات".

واضافت، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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