شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناتو يحذر روسيا من "كلفة عالية" في حال مهاجمتها أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، روسيا، الإثنين، من "كلفة عالية" ستتكبدها في حال شنت هجوماً جديداً على أوكرانيا، مؤكداً دعم الحلف لحق أوكرانيا "في الدفاع عن نفسها".



وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني: "نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى روسيا بأننا موحدون وبأن روسيا ستتكبد كلفة عالية اقتصادية وسياسية في حال استخدمت مجدداً القوة العسكرية ضد أوكرانيا، نحن ندعم أوكرانيا ونساعدها على تعزيز حقها في الدفاع عن النفس".