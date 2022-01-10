شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال مدير المخابرات الدنمركية (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام دنمركية اليوم الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية".



وكان قد تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنمركية في ديسمبر (كانون الأول) بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية. وجرى إطلاق سراح 3 منهم بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق.

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز. ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.