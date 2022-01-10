شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تؤكد أن عقد جولة جديدة من الحوار مع السعودية على جدول الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية هو أمر قائم على جدول الأعمال.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عنه القول إن "عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية على جدول الأعمال، ونحاول أن نواصل المحادثات رغم الملفات الخلافية بين البلدين".

وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي قد أعلن أن جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد قريباً في بغداد.