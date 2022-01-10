شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يٌعلن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

وفى مستهل الكلمة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

وأضاف الرئيس، قائلاً إن "حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف"، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.

وأضاف الرئيس، أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

واختتم الرئيس السيسى الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



منتدى شباب العالم



افتتاح منتدى شباب العالم



الرئيس السيسى والسيدة انتصار السيسى فى افتتاح منتدى شباب العالم



الرئيس السيسى والسيدة قرينته



الرئيس السيسى يشهد افتتاح منتدى شباب العالم



الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل مقر منتدى شباب العالم



الوزير عباس كامل



جانب من افتتاح منتدى شباب العالم



ضيوف منتدى شباب العالم



منتدى شباب العالم (1)



حضور منتدى شباب العالم



منتدى شباب العالم (4)



أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية



منتدى شباب العالم (6)



منتدى شباب العالم (7)



رئيس الوزراء فى افتتاح منتدى شباب العالم



منتدى شباب العالم (12)



منتدى شباب العالم (14)



منتدى شباب العالم (16)



منتدى شباب العالم (17)



منتدى شباب العالم (21)