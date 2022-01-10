شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة تعرب عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الينا بانوفا ممثلة الأمم المتحدة فى مصر عن سعادتها بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، ونشرت تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، وأرفقت صورة بصحبة فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان "unfpa"، خلال مشاركتهما فى منتدى شباب العالم الذى ينطلق اليوم من مدينة شرم الشيخ اليوم، وعلقت ممثلة الامم المتحدة على الصورة قائلة: "يسعدني أن أكون في شرم الشيخ بمصر لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.