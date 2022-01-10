الصور الأولى للحظة دفن وائل الإبراشي في مقابر العائلة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شيع الأهالي في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، جنازة الإعلامي وائل الإبراشي إلى مقابر العائلة، وذلك عقب صلاة الجنازة ظهر اليوم الاثنين بمسجد أبو الفرج.

ودخلت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي في نوبة من البكاء وذلك، خلال حضورها جنازة زوجها الذي وافته المنية أمس، وشيع جثمانه اليوم الاثنين من مسجد أبو الفرج في مركز شربين بالدقهلية

وأصيب زوجة الإعلامي وائل الإبراشي بحالة من الانهيار الذي استلزم وجودها داخل السيارة أمام المسجد خلال مراسم صلاة الجنازة.

وصل جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والذي وافته المنية أمس الأحد إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج في مدينة شربين محافظة الدقهلية استعدادا لأداء صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلة الإبراشي وسط حضور كبير من أفراد عائلته ومحبيه.

واستعد الأهالي في مركز شربين بمحافظة الدقهلية لاستقبال جثمان الإعلامي وائل الإبراشي عقب وفاته أمس الأحد عن عُمر يناهز الـ58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

والتقى الخليج 365 بـ حسين الإبراشي، نجل عم الإعلامي الراحل والذي أكد أن نجل عمه كان أصغر أشقائه وهم 3 أولاد وبنتين وكان متفوقا دراسيا وحصل علي ٢٩٠ من ٣٠٠ درجة في الشهادة الابتدائية.

وأضاف أن "والده الحاج حسن الإبراشي، صاحب محل بيع حلوى وكان طيب القلب وحافظ للقرآن وتوفي والراحل في المرحلة الإعدادية، كما أن الراحل كان بارا بأهله وأهل قريته حيث تربى في أسرة متدينة ووالدته كان لها فضل كبير في تربيته فهي كانت أم لنا جميعا كما أن الراحل كان متواجد بصفة منتظمة وسطهم وكان يقدم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين".

وأشار أن الراحل "كانت لديه مهارة كبيرة في لعب كرة القدم ولعب فترة بنادي شربين ولُقب بين أصحابه بـ "بيبو"، موضحا أن نجاح الراحل كان نجاحا لهم جميعا فكانوا يتباهون بنجاحه كما أنه كان يسأل دائما عن كل من له مشكلة أو مطلب لمساعدته".

وأوضح أن جنازة الراحل ستُشيع ظهر اليوم الإثنين، من مسجد سالم أبو الفرج المقابل بشارع البحر وذلك تنفيذا لوصيته، ويشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.