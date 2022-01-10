حذاء "ذهبي" لمحمد صلاح في "كان" الكاميرون

اسماعيل عبد الحي - كشفت شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة، النقاب عن الحذاء الخاص الذي سيرتديه النجم المصري محمد صلاح لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن حذاء صلاح "Prepare For Battle X Speedflow MS.1" مستوحى من نفس الحذاء الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم عام 2014.

وبحسب ما أفادت صحف رياضية مصرية فإن شركة "أديداس" التي ترتبط بشراكة واسعة مع صلاح، قررت بيع 1069 نسخة من هذا الحذاء.

وتداول نشطاء عبر مختلف المنصات صور الحذاء الذهبي الذي وصفوه بالتاريخي، والذي سيحمل توقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، على غرار كبار لاعبي العالم.

وتظهر الصور تواجد علامة صلاح الشهيرة "MO" على الحذاء الأيسر، بينما يحمل الحذاء الأيمن علامة التاج الملكي، وكلاهما مطبوعتان بالذهب.

وبحسب التقديرات الأولية، سيباع الحذاء في إنجلترا ومختلف بلدان العالم بقيمة 220 جنيها إسترلينيا.

وأضافت التقارير أن سبب اختيار هذا العدد المحدود للبيع، يعود إلى الرقم 69 الذي يمثل الرقم القياسي الذي يسعى النجم المصري للوصول إليه لتصدر ترتيب هدافي منتخب "الفراعنة" عبر تاريخه.