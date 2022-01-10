الرئيس الكازاخستاني: الأحداث الأخيرة كانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن الأحداث في بلاده تم تنسيقها من مركز واحد، وكانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة، كما شارك في الاشتباكات أجانب.

وقال الرئيس الكازاخستاني خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، إن المنظمة أثبتت نجاعتها وقدرتها في ضمان الأمن في بلدان المنظمة.

وكشف توكاييف أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن العصابات هاجمت المشرحة ليلا ولأخذ جثث المتواطئين معهم، وذلك لعدم كشفهم.

كذلك أكد الرئيس الكازاخستاني أن بلاده لن نستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين.