شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال ثمانية فلسطينيين في بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة أشخاص من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، بينما اعتقلت شخصًا من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وآخر من بلدة الخضر جنوباً، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

من جهة أخرى هاجم مستوطنون بالحجارة، اليوم، مركبات الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة "بيت ايل" شمال مدينة البيرة، بحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي.