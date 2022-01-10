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التشيك.. مظاهرات حاشدة ضد التطعيم الإلزامي

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الدمام - شريف احمد - نزل الألوف إلى الشوارع في التشيك اليوم للاحتجاج على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس .

وفي براغ، شارك في الاحتجاج نحو أربعة آلاف متظاهر ضد التطعيم الإلزامي المضاد لمرض لكوفيد - 19.

يشار إلى أن الحكومة التشيكية السابقة برئاسة أندريه بابيس قد قررت جعل التطعيم إلزامياً لمن هم فوق سن الستين، ولفئات مهنية معينة، وسيسري ذلك في مارس.

ولم تقرر بعد الحكومة التشيكية الجديدة لرئيس الوزراء بيتر فيالا ما إذا كانت ستلتزم بهذه السياسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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