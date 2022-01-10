شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك.. مظاهرات حاشدة ضد التطعيم الإلزامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل الألوف إلى الشوارع في التشيك اليوم للاحتجاج على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا

وفي براغ، شارك في الاحتجاج نحو أربعة آلاف متظاهر ضد التطعيم الإلزامي المضاد لمرض لكوفيد - 19.

يشار إلى أن الحكومة التشيكية السابقة برئاسة أندريه بابيس قد قررت جعل التطعيم إلزامياً لمن هم فوق سن الستين، ولفئات مهنية معينة، وسيسري ذلك في مارس.

ولم تقرر بعد الحكومة التشيكية الجديدة لرئيس الوزراء بيتر فيالا ما إذا كانت ستلتزم بهذه السياسة.