شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدك معاقل الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدافالسفينة الإماراتية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمتعلق بالبحار

«روابي»

تنقل معدات خاصة بعمليات إنسانية لمستشفى ميداني في سقطرى

الميليشياتنتهك الطفولة بـ«التجنيد والاستخدام في القتال»

إرهابالميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى

432

صاروخا باليستيا

25

صاروخ كروز

865

طائرة دون طيار

248

لغما بحريا

100

زورق

أمثلة

لقرصنة واختطاف الحوثي «الملاحة الدولية»:

¿ 13 سفينة تجارية هوجمت بالزوارق المفخخة والصواريخ

¿ «روابي».. المستشفى الميداني الذي أسهم في تخفيف الألم على سكان سقطرى

¿ القاطرة «رابغ 3» من المياه الدولية في البحر الأحمر، انطلاقا من ميناء الحديدة

¿ استهداف ناقلة النفط السعودية «بقيق»

¿ «ARSAN».. تحمل قمحا لمساعدة اليمنيين

¿ استهداف السفينة «GLADIOLUS» بثلاثة زوارق

¿ مهاجمة ناقلة النفط «AGRARI»، والعبارة «دانة»

أدوات إرهاب طهران:

الزوارق المفخخة

الألغام البحرية الإيرانية الحوثية

صواريخ الدفاع الساحلي

عمليات القرصنة في «باب المندب»

قرصنة

«روابي» بقيادة:

منصور السعدي مدرج بالعقوبات الأمريكية في مارس 2021 إرهابي يقوض أمن واستقرار اليمن أسهم في معاناة اليمنيين يدير العمليات العسكرية في الحديدة

الهجمات الإرهابية

البحرية من تكتيكات الحرس الإيراني

¿ يشرف عليها في صنعاء المدعو إيرلو

¿ «سافيز» سفينة عسكرية بغطاء مدني في البحر الأحمر

¿ الألغام والزوارق أسلحة إيرانية تخالف قرار مجلس الأمن

¿ الحديدة هو الميناء الرئيس لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية

¿ القيادة العسكرية المشتركة تتألم من استهداف الحوثيين في مأرب

¿ التطلع بالعمل مع الشركاء الدوليين واليمنيين للوصول إلى حل سياسي شامل

¿ التحالف يدعم الجيش اليمني ويلتزم بحماية المدنيين