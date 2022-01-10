بوتين: لن نسمح «بثورات ملونة» في جمهوريات الاتحاد السوفياتي



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن القوات الروسية والحليفة لها التي أُرسلت إلى كازاخستان لمساندة السطلة فيها بعدما «استهدفها الإرهاب العالمي» ستغادر هذا البلد عند انتهاء مهمتها.

وأوضح بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة دول حليفة بينهم رئيس كازاخستان «ما أن تنجز القوة مهامها ستنسحب من أراضي كازاخستان».

ويأتي ذلك بعد تأكيد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايييف أن الانسحاب سيتم «قريبًا».

ونشر 2030 عسكرياً في إطار قوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بناء على طلب الرئيس الكازاخستاني.

واعتبر الرئيس الروسي أن جاره وحليفه كان ضحية «إرهاب دولي» مؤكداً أن هذه «العصابات المسلحة» تمتلك «خبرة قتالية واضحة» وتم تدريبها في «مراكز في الخارج».

وحذر بعد ذلك من أن روسيا لن تسمح «بثورات ملونة» في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، وهي عبارة تتكرر لوصف الثورات التي يعتبر الكرملين أن الغرب خطط لها في جمهوريات سوفياتية سابقة.

وقال «إننا ندرك أنها ليست المحاولة الأولى ولا الأخيرة للتدخل في شؤون بلادنا».