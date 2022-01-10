انت الان تتابع خبر إحباط عملية انتحارية في الأنبار - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اشارت فيها الى وجود دراجة نارية مفخخة تم اخفائها داخل صحراء الرطبة الجانب الشمالي في منطقة وادي حوران ومعها كمية من المتفجرات كان الارهابييون يخططون لانتهاز الفرصة وادخالها الى سوق قضاء الرطبة المكتظ بالمواطنين وتفجيرها بواسطة انتحاري لايقاع اكبر عدد من الضحايا".وأوضح، إنه "وعلى ضوء تلك المعلومات تحركت مفارز الشعبة المذكورة وقوة من كتيبة استطلاع الفرقة وقوة من استخبارات لواء ١٩ والفوج الثالث من اللواء الى مكان تواجد الدراجة حيث تم العثور عليها داخل غرفة في قرية مهجورة بالقرب من وادي ابيلة شمال قضاء الرطبة وهي كانت مسلكة ومعدة للتفجير".

واشار البيان الى إنه "تم ضبط ايضا داخل الغرفة ٤ جلكانات بسعات مختلفة معبأة بمادة السي فور و١٠ مقذوفات متنوعة ، وحاويتين عتاد عيار ١٢،٥ ملم ، و٢٠٠ اطلاقة عيار ٢٣ ملم".