شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8895.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 4778 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 583 ألفاً و531.

كما لفتت إلى تسجيل 893 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 547 ألفاً و507.