السفارة الأمريكية في العراق تعرب على أملها في الإسراع بتشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت السفارة الأمريكية في العراق اليوم الإثنين، عن أملها في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة بالبلاد.



وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم :"ترحّبُ الولايات المتحدة بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وأضافت أنه "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة، ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية، والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".

وتابعت "يحدونا الأملُ في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

وكان البرلمان العراقي الجديد عقد أولى جلساته أمس الأحد، حيث تم فيها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين.