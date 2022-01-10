الصين تؤكد على دعم استقرار كازاخستان ووقف العنف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، إن "الصين، بصفتها شريكة استراتيجية دائمة لكازاخستان، مستعدة لدعم الدولة بقوة في الحفاظ على الاستقرار ووقف العنف في هذه الفترة الحرجة فيما يتعلق بمستقبل كازاخستان".



وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صرح وانغ بذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي.

كانت الحكومة الصينية قد أعربت يوم الجمعة الماضي عن دعمها للتدخل العسكري، بقيادة روسيا، في كازاخستان، بهدف إنهاء المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تهز الدولة الواقعة بوسط آسيا، منذ أيام.

ويعتزم تحالف عسكري تقوده روسيا اليوم الإثنين مناقشة الوضع في كازاخستان في أعقاب الاضطرابات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتخطط الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الاجتماع عبر الفيديو من موسكو لهذا الغرض، وفقاً للكرملين.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في المحادثات.

ويقول الكرملين إن التحالف سوف يناقش "الإجراءات لإعادة الوضع إلى طبيعته" في كازاخستان.

يشار إلى أنه بجانب روسيا وكازاخستان فإن أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء أيضاً في التحالف.

وطلب الرئيس الكازاخي قاسم غومارت توكاييف المساعدة من المنظمة بعد اندلاع الشغب في البلاد.

وذكرت تقارير أن أكثر من 160 شخصاً قتلوا خلال أعمال العنف، وأعلن توكاييف، اليوم الإثنين، يوم حداد عام في البلاد.