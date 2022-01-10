بينيت يؤكد أن إسرائيل لن تتقيد بأي اتفاقات بشأن إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تكون مقيدة بأي اتفاقيات تتوصل إليها القوى العالمية مع إيران في محادثات فيينا.



وقال بينيت للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست "إيران رأس أخطبوط يهدد إسرائيل باستمرار عبر وكلائها".

وأضاف: "لقد تحولنا من الدفاع إلى الهجوم باستمرار. إسرائيل ليست جزءًا من الاتفاقات وليست ملزمة بها. ستحتفظ إسرائيل بحرية غير محدودة في التصرف".

وأشار بينيت للجنة إن الوضع الأمني في إسرائيل جيد ويتحسن.

وكانت إيران، قد كشفت مساء الأحد، عن تطورات محادثات فيينا، مشيرة إلى "الاقتراب من التوصل لاتفاق جيد".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد، ولكن أن نصل أو لا نصل إليه في وقت قريب، هنا يتوجب أن يسعى الطرف الآخر لنفس الهدف وننتظر لنرى".

وقبل أيام، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن المحادثات مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع، معربة عن أملها في البناء على ذلك هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن الإعفاء من العقوبات وعودة إيران للامتثال للاتفاق النووي في صلب محادثات فيينا.

وكشفت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة للاتفاق النووي.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني بعدما انسحبت منه عام 2018، وحمل إيران على احترام التزاماتها في إطاره بعدما توقفت عن ذلك بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية.