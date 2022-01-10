انت الان تتابع خبر اصطدام 'مروع' في إيران بين نحو 60 سيارة يخلف ضحايا وإصابات بالجملة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع الحادث في الطريق الواصل بين مدينة بهبهان ومدينة الأهواز بجنوب إيران، بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة منذ أيام.

ووقع حادث السير في كلا الاتجاهين "ذهاب وإياب" حيث اصطدمت 9 سيارات في أحد المسارين و50 سيارة آخرى في المسار المقابل، احترقت منها 3 سيارات وتوفى ثلاثة أشخاص في إحدى السيارات المحروقة، كما توفى شخص رابع في سيارة أخرى.

