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اصطدام 'مروع' في إيران بين نحو 60 سيارة يخلف ضحايا وإصابات بالجملة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - ووقع الحادث في الطريق الواصل بين مدينة بهبهان ومدينة الأهواز بجنوب إيران، بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة منذ أيام.

ووقع حادث السير في كلا الاتجاهين "ذهاب وإياب" حيث اصطدمت 9 سيارات في أحد المسارين و50 سيارة آخرى في المسار المقابل، احترقت منها 3 سيارات وتوفى ثلاثة أشخاص في إحدى السيارات المحروقة، كما توفى شخص رابع في سيارة أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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