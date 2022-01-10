انت الان تتابع خبر بالصور.. الامين العام لمنظمة اوبك يزور اور الاثرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير مدينة اور الاثرية علي كاظم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الزيارة شملت الاطلاع على الزقورة والقصر الملكي ومجموعة من المعابدة بالإضافة الى زيارة بيت نبي الله ابراهيم والمقبرة الملكية ".



واضاف البيان انه "رافق الضيف مدير شركة نفط ذي قار وفي نهاية الزيارة قام مدير مدينة اور الأثرية بتقديم نماذج من القطع التذكارية الى امين منظمة اوبك".