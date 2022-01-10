8 غارات عراقية تدك أوكار تنظيم داعش الإرهابي في الغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شنت المقاتلات العراقية 8 غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي قرب حدود حافظتي صلاح الدين وغرب نينوى.



وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الإثنين، إن طائرات من طراز إف-16 شنت الضربات الجوية.

وأوضحت في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القصف "أسفر عن تدمير عدة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى".

وأضافت أن القصف جاء بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأـمن الوطني.

ويواصل العراق ملاحقة فلول تنظيم داعش بعد إعلان هزيمته رسميا عام 2017، بانتهاء سيطرته كامل الأراضي التي بسط نفوذه فيها حينما شن التنظيم هجوما واسعا في 2014.

ورغم الهزيمة لا يزال التنظيم يمثل أبرز التحديات أمام العراق على الصعيد الأمني.

ومؤخرا كثف داعش من هجماته وفي نهاية العام الماضي استولى على قرية حدودية في الغرب لعد ساعات في واقعة نادرة منذ هزيمته واعتماده تكتيكات الهجمات الإرهابية.