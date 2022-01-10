التفاصيل الكاملة حول الاعتداء على صحفيين جزائريين في الكاميرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة الخبر الجزائرية، يوم الأحد، عن تعرض 6 صحفيين جزائريين لاعتداء بأسلحة بيضاء بمدينة دوالا الكاميرونية أثناء تغطيتهم لكأس الأمم الأفريقية.



ووفقاً للصحيفة، وقعت الحادثة مساء يوم الأحد لدى خروج الصحفيين من الفندق الذي يقيمون فيه، "حيث اعترض طريقهم أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء".

وأوضحت أن صحفيين اثنين أصيبا بجروح.

وقام المعتدون بسلب الضحايا كل ممتلكاتهم بما فيها جوازات السفر.