العراق.. الأمن يدمر أوكاراً لداعش بين صلاح الدين ونينوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير عدة أوكار لداعش قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى.



وذكر بيان خلية الإعلام، اليوم الإثنين، إنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني، نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F16 ثمان ضربات، أسفرت عن تدمير عدة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى"، بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو ديجيتال" الإخبارية الكردية.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التمشيط والتنظيف للمناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014 وتعلن بشكل شبه يومي عن القاء القبض على عناصر ومجندين في التنظيم.