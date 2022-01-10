شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أن أمريكا قد تشهد تدهوراً في الوضع الأمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت روسيا اليوم الاثنين من أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يشهدان تدهوراً في الوضع الأمني إذا لم يبديا اهتماماً بالحوار معها بشأن الضمانات الأمنية.



جاءت هذه التصريحات على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قبل محادثات بين روسيا والولايات المتحدة تنعقد في جنيف اليوم وسط مخاوف من حشد عسكري روسي قرب أوكرانيا.

وتأمل روسيا في الحصول على ضمانات أمنية من الغرب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله إن المحادثات يجب أن تشمل مسألة عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي.