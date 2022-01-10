بعد حريق "شقة" فنانة مشهورة..نصائح لتجنب حوادث دفايات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

التهمت أمس الأول النيران جزء من شقة الفنانة سهير رمزي نتيجة حدوث ماس كهربائي بالدفاية الكهربائية الموجودة داخل شقتها السكنية، الأمر الذي يتطلب على ضرورة المواطنين مستخدمي الدفايات اتباع الحيطة والحذر عند استخدامها خاصة في مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أبرز وأهم النصائح الخاصة والمتعلقة بتجنب حوادث دفايات الكهرباء وهي كالتالي:-

- لا تغفل عن الدفاية الكهربائية، وأفصل المكابس عند لا تكون قيد الاستخدام "انزع الفيشة".

- أبقِ الدفاية بعيدة على الأقل مترين من أي مواد قابلة للاشتعال والتي منها الأثاث، البطانيات، سلة النفايات.

- لا تضع الدفاية تحت المكتب، أو في مناطق مغلقة، بل يجب اختيار أماكن واسعة.

- قم بتوصيل الدفاية بمكبس الحائط، ولا تضعها في مشترك لأن هذا يزيد من فرص حدوث ماس كهربائي.

- يفضل شراء الدفايات التي تحتوي على خاصية الإغلاق التلقائي.

- ضع المدفأة الكهربائية في مكان مرتفع عن سطح الأرض.

- تنظيف المدفأة بشكل دوري، ويفضل عدة مرات خلال الأسبوع الواحد.

- تهوية الغرف التي بها مدفأة كهربائية للتخلص من الغازات المنبعثة أولا بأول.

- الامتناع عن تشغيل المدفأة قبل النوم مباشرة.

- اختيار الأنواع الجيدة، المعروفة من أماكن مضمونة، وليست مجهولة المصدر.

أما فيما يتعلق بكيفية اختيار مدفأة كهربائية جيدة؟

- شراء المدفأة يجب أن يكون من مكان موثوق أو محل تجاري معروف في المنطقة، والتأكد من وجود سجل تجاري.

- كرتونة الدفاية تحتوي على اسم المصنع، ورقم الموديل، وتاريخ التصنيع، والضمان، ومدته ومكانه.

- تجربة الدفاية أولا قبل الشراء.

- التأكد من جودة السلك الخاص بها بحيث يقل عن 4 مللم.