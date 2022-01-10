القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.