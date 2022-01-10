بالأكفان... نواب الكتلة الصدرية يحضرون أولى جلسات البرلمان العراقي (فيديو)

لفت نواب الكتلة الصدرية الأنظار اليوم قبيل انعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي، وذلك حينما ارتدوا جميعاً الأكفان، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عراقية.

وعقد نواب الكتل السياسية في العراق اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن «نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعاً داخل مجلس النواب قبيل انعقاد جلسة البرلمان».

وأضافت أن «النواب ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع»، من دون ذكر سبب لذلك.

وفي مشهد لافت آخر، دخل نواب حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» إلى المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان بواسطة عجلات «التوك توك». وقال عضو حركة «الجيل الجديد»، أوميد محمد إن مجيء نواب الحركة إلى مبنى البرلمان بواسطة «التوك توك» هو «إكرام لدماء شهداء أكتوبر 2019».

وينظر إلى «التوك توك» على أنه أيقونة الاحتجاجات التي وقعت أكتوبر 2019. نظراً لما قام به سائقوها من أعمال حاسمة وخطيرة حيال الحوادث والإصابات التي وقعت بين صفوف المحتجين في ساحة التحرير وغيرها من المناطق، نتيجة استهدافهم من عناصر الأمن بالرصاص المطاطي والحي والمياه الحارة والغازات المسيلة للدموع.