09 يناير , 2022
أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا (أ ف ب).
سجلت إفريقيا ما مجموعه 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وفق أرقام هيئة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد.
وأظهرت معطيات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض، تسجيل 10,028,508 حالات إصابة حتى يوم السبت، في الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد منذ تفشي الوباء.
كذلك، سُجلت حصيلة وفيات بلغت 231,157 وفاة، وفق البيانات.
وارتفعت أعداد الإصابة منذ ظهور المتحورة أوميكرون شديدة العدوى في جنوب إفريقيا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، ما استدعى فرض قيود جديدة في عدد من دول القارة.
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