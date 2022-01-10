روسيا: لن نقدم تنازلات لأميركا وإن محادثاتهما قد تنتهي سريعاً

أوكرانيا (أ ف ب).

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن روسيا قولها اليوم الأحد إنها لن تقدم أي تنازلات تحت ضغط من الولايات المتحدة خلال محادثات هذا الأسبوع بشأن الأزمة الأوكرانية ومطالبها بضمانات أمنية غربية، وإن ثمة احتمالاً من أنها قد تنتهي سريعاً.

ومن المقرر إجراء المحادثات في جنيف وبروكسل وفيينا، لكن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن من الممكن تماماً أن تنتهي الدبلوماسية فجأة بعد اجتماع واحد.

ونقلت الوكالة عنه قوله «لا يمكنني استبعاد أي شيء.. هذا سيناريو محتمل تماماً ويجب ألا تساور الأميركيين... أوهام حيال هذا».

وأضاف "بالطبع لن نقدم أي تنازلات مهما كانت التهديدات والضغوط التي يمارسها باستمرار المشاركون الغربيون في المحادثات المقبلة".