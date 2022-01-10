شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس العسكري بمالي يدين بشدة العقوبات المفروضة عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الاثنين، "بشدة" العقوبات التي وصفها بـ "غير المشروعة" وفرضتها دول غرب إفريقيا على البلاد والتي "تُستغلّ" بحسب قوله من جانب "قوى من خارج الإقليم" لم يُسمّها.



وأعلن المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا على التلفزيون الوطني، استدعاء سفراء مالي في دول غرب إفريقيا المعنيّة وإغلاق الحدود البرية والجوية مع هذه الدول.