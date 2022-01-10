شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر فرنسي يكشف عن تقدم في مفاوضات فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر فرنسي رفيع المستوى أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الايراني أحرزت تقدماً حول تحديد أجهزة الطرد المركزي التي ينبغي ايقافها وأيضا حول صيغ المراقبة.



وأوضح المصدر الفرنسي لصحيفة "النهار العربي" أن هناك تقدماً على الصعيد التقني الذي يثير الأمل في التوصل الى حل، مؤكداً أن العقوبات المرتبطة بالملف النووي قد ترفع حين توافق ايران على العودة الى الاتفاق.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى اتصالاً مساء السبت الماضي مع وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد وتناول معه موضوع المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الايراني والوضع في المنطقة حسب الرئاسة الفرنسية.