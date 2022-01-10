شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا يعزز الشمول المالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم المشروعات التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة مؤخرا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا "استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية يأتي فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

كما يستهدف قانون تنظيم وتنمية التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية".