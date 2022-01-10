دبلوماسي روسي يؤكد أن المحادثات مع أمريكا "مذهلة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف يوم الأحد، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف، الذي يرأس الوفد الروسي في جنيف، قوله رداً على سؤال حول سير المحادثات التمهيدية: "كانت المحادثات صعبة، ولكنها عملية، ناقشنا بشكل مباشر مسألة المحادثات المقبلة، أعتقد أنه لن يكون هناك إضاعة للوقت، لا أفقد تفاؤلي أبدا".

وقال ريابكوف في وقت سابق الأحد إن بلاده في حاجة إلى "ضمانات" من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يتوسع أكثر، مضيفاً أن توقعات موسكو فيما يتعلق بمفاوضات الإثنين "واقعية".

وتابع أنه "استناداً للإشارات التي تلقيناها من واشنطن وبروكسل في الأيام القليلة الماضية، أعتقد أنه سيكون من السذاجة توقع تحقيق تقدم، أو حتى تقدم سريع".

كما شدد على أن روسيا لا تعتزم مناقشة الاضطرابات في كازاخستان مع الوفد الأمريكي الذي تترأسه نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان.

يذكر أن كازاخستان قد شهدت طوال الأسبوع الماضي احتجاجات تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن اسفرت عن مقتل 164 شخصاً وإصابة أكثر من 2200 آخرين، بحسب وسائل إعلام رسمية في كازاخستان نقلاً عن وزارة الصحة.