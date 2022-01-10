فتح باب الترشح لمنصب الرئيس العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مساء الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس العراق.



وقال الحلبوسي، في كلمة له، بحسب كالة الأنباء العراقية، إن "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوماً وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين".

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وتنافس الحلبوسي الذي كان يشغل المنصب نفسه في المجلس السابق مع محمود المشهداني الذي رأس الجلسة الافتتاحية كونه أكبر الأعضاء سنا.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب المنتخبة، مهامهما.

وأكد الحلبوسي أن "انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير".

وأضاف "نحتاج لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

وكان الحلبوسي وهو محافظ الأنبار الأسبق قد فاز بالنصب نفسه في سبتمبر/أيلول 2018.