اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل طفل في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب في وفاة طفل بالمقطم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول قام باشعال النار عمدًا في مبنى سكني المملوك للمجني عليه "ع. م"، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "ه. ع"، والذي كان متواجدًا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.