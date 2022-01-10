​متحدث الري: الانتهاء من نصف معدلات المشروع القومي لتبطين الترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تنفيذ المشروعات القومية، والتي يعد أبرزها مشروع تأهيل وتبطين والترع.

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3779 كيلو متر على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن جاري تأهيل ترع بطول 4187 كيلو متر.

وأضاف غانم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جارى طرح أعمال بطول 2700 كم ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 10666 كم، كما تم صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات السيول على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلي طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 38 كيلومتر، مؤكدًا أن الأعمال تنفذ على كافة مستويات محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى حصر 7727 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع)، وتسجيل بيانات حوالي 9000 كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجري تأهيلها حاليًا.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي الأعمال منتصف العام الجاري 2022، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

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