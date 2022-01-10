مصرع 19 شخصا في حريق بنيويورك

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم من بينهم تسعة أطفال وإصابة 63 آخرين الليلة، نتيجة حريق اندلع بأحد المباني السكنية في مدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في تصريح صحفي أن إجمالي عدد المصابين 63 شخصاً، مشيراً إلى أن حوالي 200 من أعضاء إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك باشروا الحريق، الذي نشب في المبنى السكني المكون من 19 طابقاً قبل الساعة 11 صباحاً.



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