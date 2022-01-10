«الناتو» يحذر من خطر اندلاع نزاع بين الحلف وروسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرج، إن خطر اندلاع نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال قائماً.

وقال ستولتنبيرج، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، إن خطر نشوب نزاع بين حلف الناتو وروسيا لا يزال قائماً.

وأضاف الأمين العام للحلف أنه من الممكن إيجاد حل سياسي للخلافات العالقة بين الطرفين، وأخذ مباعث قلق روسيا بعين الاعتبار.

وتوعد ستولتنبيرج بـ"إجراءات ردع من قبل الناتو بحق روسيا في حال اندلاع مثل هذا النزاع بين الطرفين".

وتابع: "الناتو سيأمل في السيناريو الأفضل وسيعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، لكنه سيستعد للأسوأ".

يشار إلى أن جنيف تستضيف في العاشر من يناير الجاري مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية.