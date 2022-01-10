محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس علاء الدين عبد الفتاح وذلك لعرض المخطط الاستراتيجي للمحافظة، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكّد الزملوط، في بيان إعلامي له، مساء الأحد، العرض أن محافظة الوادي الجديد هي ظهير مصر الأخضر والمستدام الزاخر بالموارد الطبيعية، واستعرض مقومات وتحديات وقضايا التنمية، موضحًا المشروعات المقترحة وتكلفتها، ودور المحافظة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه، قدّم المحافظ الشكر للهيئة، مُشيرًا لأوجه التنمية التي تشهدها المحافظة، ومؤكدًا أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا لدعم المحافظة ووضعها على خريطة التنمية.