قطع المياه عن مدينة السلام بالسويس 36 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس-حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس عن قطع المياه عن مدينتي السلام 1 والسلام2 غرب المحافظة بسبب تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب وذلك ضمن أعمال إحلال وتجديد الشبكات بالمدينة بأنابيب بولي إيثيلين قطر 400 ملي.

وأوضح بيان صحفي على صفحة محافظة السويس، أن أعمال ربط خطوط المياه تستلزم إيقاف محطة رفع مياه الشرب بالسلام عن العمل بمنطقة السلام عن العمل مدة 36 ساعة، لإنهاء أعمال ربط 36 نقطة ربط بالشبكات الجديدة مع الشبكات المغذية للمدينة.

ويبدأ قطع المياه من الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وحتى الثامنة مساء غدا الثلاثاء، ويستمر خلالها قطع المياه بشكل متصل لمدة 36 ساعة.