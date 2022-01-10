وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة “وبائية” قاسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 49 دقيقة

أطلقت السلطات العراقية تحذيراً شديداً اليوم من موجة وبائية جديدة قد تضرب البلاد بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة العراقية، الأحد، من “موجة قالت إنها “ربما تكون أقسى من الموجات السابقة”، استنادا إلى ارتفاع في نسبة الحالات التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا في البلاد و”بصورة مستمرة”، و”ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم في شكل سريع”.

ودعت الوزارة في بيان إلى “الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات إضافة إلى الإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة”.

كما دعت الوزارة إلى “حث موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية على تلقي اللقاح”.

وأعلنت الوزارة، في بيان منفصل، تسجيل أكثر من 4800 حالة إصابة جديدة، الأحد، من بين 10816 فحصا أجريت في هذا اليوم.

وسجلت السلطات العراقية حتى الآن نحو 2.1 مليون حالة إصابة منذ بدء الوباء، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة.