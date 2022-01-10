بالفيديو.. حريق هائل في نيويورك يوقع 19 قتيلاً وعشرات الجرحى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل 19 شخصاً حتى الآن، بينهم تسعة أطفال، وإصابة العشرات في حريق كارثي اندلع، الأحد، في مبنى سكني شاهق الارتفاع في برونكس في نيويورك، وفق ما أفادت به السلطات.

وقال مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، دانييل نيجرو، في مؤتمر صحفي، إن 63 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما أرسل 32 شخصا إلى المستشفيات، وكانت الإصابة الغالبة عليهم هي استنشاق الدخان الشديد.

وأضاف نيجرو إنه يتوقع “مزيدا من القتلى”، وأن بعض المصابين كانوا أطفالا، مشيرا إلى أن الباب تُرك مفتوحا، مما سمح بانتشار النار والدخان.

وقال عمدة نيويورك، إريك آدامز: “ستكون هذه واحدة من أسوأ الحرائق التي شهدناها هنا في العصر الحديث في مدينة نيويورك”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع بعد ثلاث دقائق من نداء الحريق الأولي وواجهوا بالنيران في ردهة المبنى.

وعثر على الضحايا في السلالم، وفقا لمفوض إدارة الإطفاء، حيث امتد الدخان على ارتفاع المبنى.

وتم نقل المصابين الـ 32 إلى خمسة مستشفيات مختلفة فى برونكس.

ويقول المسؤولون إن الحريق تم إخماده فيما يواصل رجال الإطفاء العمل في الموقع، ولا يزال التحقيق جاريا لكن مفوض الإطفاء قال إن الحريق غير مشبوه.