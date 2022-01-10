وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي... «كنا مستنيينك ترجع»

09 يناير , 2022
الإعلامي المصري وائل الإبراشي
غيب الموت، أمس الأحد، الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وكان الإبراشي أصيب العام الماضي بفيروس كورونا وعانى من مضاعفات المرض ما أبعده عن تقديم برنامجه «التاسعة» على التلفزيون المصري.
ونعاه عدد كبير من الإعلاميين منهم يوسف الحسيني ورامي رضوان ولميس الحديدي التي أعلنت قبل أيام قليلة إصابتها بالفيروس أيضاً.
وكتبت على حسابها على تويتر «يا وائل... مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل... آه على الوجع يا رفيق الدرب. ربنا يرحمك».
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