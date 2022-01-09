الحلبوسي يلتقي الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة".

وانتخب مجلس النواب بدورته الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيسا له، لدورة ثانية على التوالي، كما انتخب حاكم الزاملي لمنصب النائب الاول لرئيس المجلس وشاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني.