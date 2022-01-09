الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكار لداعش بين صلاح الدين ونينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تدمير أوكار لتنظيم "داعش" بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لجهاز الامن الوطني، نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات F16 ثمان ضربات".

وأضافت أن الضربات "أسفرت عن تدمير عدة اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية قرب الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات صلاح الدين وغرب نينوى".