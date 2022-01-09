انت الان تتابع خبر الحلبوسي يفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي، الاحد، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قرر رفع جلسة البرلمان.