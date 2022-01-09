تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الإعلامي وائل الإبراشي

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة ومحبي الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الإعلامي الراحل أحد أعمدة الصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار تاريخه الصحفي والإعلامي العديد من البرامج الناجحة واختتم مشواره بالتليفزيون المصري.

وتوفى الإعلامى وائل الإبراشى اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، ويذكر أن الإعلامى وائل الإبراشى أصيب نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وقالت: "وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".