شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ناعيا تهاني الجبالي: كانت تعبيرا عن قدرة المرأة على العمل بالقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس ببالغ الحزن والأسى، وفاة المستشارة الدكتورة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والتى كانت من أوائل المعبرين عن قدرة المرأة المصرية على تحمل مهمة القضاء.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص العزاء في الراحلة تهانى الجبالى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها صبر المؤمنين.

ورحلت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بعد تاريخ حافل من العمل القضائى والقانونى، حيث وافتها المنية اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وتم تشييع جثمانها فى مسقط رأسها بمدينة طنطا.

وتعد المستشارة تهانى الجبالى من أشهر وأهم القامات القضائية والقانونية بين السيدات اللاتى عملن فى الحقل القانونى، وذلك سواء على مستوى امتهان مهنة المحاماة والعمل النقابى فى مجلس نقابة المحاميين، أو على مستوى العمل القضائى.

والمستشارة تهانى محمد الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وهى المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

تخرجت "الجبالى" من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، وعملت بالمحاماة لمدة 30 سنة، وتم انتخابها كأول عضو فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م، وتولت لجنة المرأة فى اتحاد المحامين العرب، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانونى فى منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجارى دولى ومحاضر فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة.

وشهدت المسيرة الحافلة لتهانى الجبالى، انتخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وفى يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.