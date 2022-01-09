شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينعى وائل الإبراشى: كان مثالا للإعلامى المخلص والمحب لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، الإعلامي وائل الإبراشي، الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرتين الصحفية والإعلامية، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الإعلاميين الذين تميزوا بالحياد، وأنه استطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي، أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

وأضاف المجلس أن الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه.

وتوفى الإعلامى وائل الإبراشى اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، ويذكر أن الإعلامى وائل الإبراشى أصيب نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه حتى وفاته، وأبعدته عن الشاشة. ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وقالت: "وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان". يذكر أن الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1963، واستطاع بموهبته وتميزه في المجال الإعلامي أن يصبح واحدًا من أهم الإعلاميين بمصر والوطن العربي.

ووُلد الإعلامي وائل الإبراشي في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وفي بدايته عمل صحفيًا بجريدة روزاليوسف، وصوت الأمة، حتى ترأس تحريرها 2006، وعام 2013 تولى رئاسة تحرير جريدة الصباح، إلا أنه حاليًا لا يترأس تحرير أي جريدة بسبب انشغاله بالبرامج التلفزيونية التي يقدمها.

وبزغ نجم الإعلامي وائل الإبراشي وذاع صيته، عندما قدّم برنامج العاشرة مساءً، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، حيث كان يقدم برنامج الحقيقة على شاشة دريم 2، وأيضًا قدّم برنامج كل يوم لعام تقريبًا على قناة ON، خلفًا للإعلامي عمرو أديب، ويُقدم حاليا برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى.